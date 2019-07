La "Japan Expo" ouvre ses portes, jeudi, au Parc des expositions de Villepinte, près de Paris, avec en "guests", les créateurs de Goldorak et d'Albator. Le festival fête ses 20 ans et son public est âgé d'environ "23 ans". Mais il accueille aussi "énormément de familles" selon l'un de ses co-fondateurs, Thomas Sirdey.

L'excitation est à son maximum pour les plus nippophiles : les créateurs de Goldorak et _Albator_sont en France, invités à la Japan Expo. La Japan Expo, de jeudi à dimanche au parc des expositions de Villepinte, près de Paris est l’un des plus grands salons du monde consacrés à la culture japonaise - quatre jours de dédicaces, de concerts, de conférences, de compétitions de jeux vidéo, de démonstrations d’arts martiaux.

"Les Japonais savent maintenant qu'il y a un engouement pour leur culture en France" explique Thomas Sirdey, l'un des fondateurs de la Japan Expo. "Mais ça a été long, il a fallu leur prouver" poursuit-il. Le festival fête d'ailleurs ses 20 ans cette année et a bien grandi, il est désormais le troisième plus gros salon de France en termes de fréquentation. "Il y a eu un virage, quand on a eu un beau festival en France et que l'on a été acceptés au Japon. Ça a été un processus vraiment intéressant."

Parmi les visiteurs, il n'y a pas que des quadras, nostalgiques du Club Dorothée: "Il y a eu internet après le Club Dorothée. Le festival a un âge moyen de 23 ans" précise Thomas Sirdey qui ajoute que beaucoup de familles fréquentent les allées de la Japan Expo et que "chacun trouve chaussure à son pied".

Outre les nombreux visiteurs déguisés en leur personnage de dessin animé préféré, la Japan Expo est un lieu de découverte de toutes les cultures japonaises et notamment la culture traditionnelle : "90 artisans viennent présenter leur art, jusqu'à un fabriquant de kimono" ajoute Thomas Sirdey.