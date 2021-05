La défenseure des droits publie un rapport sur les droits, la dignité et les libertés des personnes âgées en Ehpad : Claire Hédon est notre invitée de 6h20.

Environ 600.000 personnes vivent dans un EHPAD en France dans des conditions loin d’être toujours idéales. A tel point qu’un certain nombre de résidents ou de leurs proches saisissent la défenseure des droits. Toutes ces sollicitations, toutes ces plaintes, Claire Hedon les a donc compilées dans un rapport publié ce mardi.

"Ce rapport, nous l'avons démarré avant la crise qui n'a fait qu'exacerber les problèmes : ce que nous constatons, ce sont des atteintes au droits fondamentaux, celui de la dignité, celui d'aller et venir, contre la maltraitance, des personnes couchées trop tôt, en fonction du rythme des employés et non en fonction du leur, à qui on met des couches parce qu'on pas le temps de les emmener au toilettes, à qui on hache les aliments pour ne pas les assister au moment des repas" explique la résidente qui évoque près de 200 réclamations reçues depuis le début de l'épidémie, "et cela continue".

Manque d'effectifs et formation en berne

"La grande majorité des professionnels font du mieux possible, mais il y a encore des restrictions de libertés" estime la défenseure : "Des résidents vaccinés qui n'ont pas le droit de sortir ou de voir leurs proches plus d'une heure; ainsi les personnes âgées sont mises en isolement pendant une semaine. Les atteintes aux libertés ne doivent pas être la marge d'ajustement du manque d'effectifs".

Elle cite ainsi les voisins européens : en France on compte 6 aide soignants pour 10 résidents, alors qu'en Allemagne, pour le même nombre, on en compte 12, ou 10 au Danemark. Autre recommandation faite par ce rapport : la valorisation de ces métiers, leur formation, pour que les Ehpad puissent recruter.