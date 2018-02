Carrefour va connaitre une semaine agitée, ponctuée de grèves, manifestations et fermeture de magasins. Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, nous explique les enjeux de cette semaine et plus largement les transformations que va connaitre le secteur de la grande distribution.

Le Carrefour Contact de La Paillade de Montpellier est visé par les fermetures annoncées par le groupe © Maxppp / MICHAEL ESDOURRUBAILH