Le colonel Gregory Allione, président de la Fédération Nationale des sapeurs pompiers de France, est l'invité de Mathilde Munos pour faire le point sur le bilan des intempéries que vient de subir l'arrière-pays de Nice.

Vue du bâtiment de la Gendarmerie Nationale emporté par les eaux à Saint-Martin-Vesubie, le 3 octobre 2020 © AFP / Valery Hache

Deux morts et toujours une vingtaine de personnes recherchées : le bilan de la tempête Alex, qui a ravagé notamment une partie des Alpes-Maritimes, des deux côtés de la frontière française et italienne, est lourd, explique le président de la Fédération Nationale des sapeurs pompiers de France : "Tout ce qui est moyen de communication a été emporté. Aujourd'hui, des villages sont complètement isolés, toutes ces vallées communiquent largement avec la Méditerranée, et des corps peuvent être encore retrouvés sur le littoral", prévient-il.

Des interventions difficiles

"Aujourd'hui les personnes ont été mises en sécurité, même si des maisons peuvent encore s'effondrer". Nice a ouvert des installations pour accueillir les naufragés d'Alex, mais tout ce qui est "reconnaissance" est encore en cours pour localiser des disparus : "Le travail des pompiers exige des techniques d'approche comme l'héliportage de biens, l'hélitreuillage, il faut aussi rétablir les moyens de communication, les voies routières, le retour à la vie normale va être très très long".

"Les voies routières ont été énormément endommagées, parfois emportées, comme lorsqu'elles étaient à proximité de cours d'eau. Les travaux vont durer plusieurs mois", explique Gregory Allione qui rappelle les dégâts malgré une organisation particulière dans cette zone "avec les forestiers sapeurs qui appuient les autres forces d'intervention" : "Le recensement est très dur, ce sont des lieux de montagnes, habitués à être coupé du monde, où il reste plus de 8000 foyers sans électricité, sans compter le retour des bergers puisque c'est l'estive".

S'habituer à ces "événements intenses sur le plan naturel"

"Nous percevons de plus en plus des feux d'espaces naturels dans des zones inhabituelles : Nord Val de Loire, centre de la France" constate encore le chef des pompiers de France : "Oui, les services d'incendies de secours sont plus sollicités, avec la nécessité de prise en compte de ce risque , il va falloir vivre avec des événements intenses sur le plan naturel. Il faut une politique globale d'identification du risque : renforcer les matériels, comme le nombre d'hélicoptères. Les Français ne sont pas préparés comme d'autres pays peuvent l'être".