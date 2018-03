Pierre Sautreuil, auteur de Les guerres perdues de Youri Beliaev aux éditions Grasset. Ce jeune journaliste est parti en Ukraine en 2014 à l'est de l'Ukraine en plein conflit. Il nous raconte cette période et sa rencontre avec Youri Beliaey, un mercenaire russe symbolisant ce conflit au porte de l'Europe.

Les guerres perdues de Youri Beliaev de Pierre Sautreuil © Editions Grasset

Né en 1993, Pierre Sautreuil n’a pas attendu de terminer son Master de journalisme pour partir sur le terrain dès 2014, en Russie puis en Ukraine, comme pigiste pour L’Obs. En 2015, il a été lauréat du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, catégorie jeune reporter.

Pierre Sautreuil : "Il fait le portrait de Youri Beliaev, conseiller d'un seigneur de guerre dans l'est de l'Ukraine. Ce qui m'a intéressé c'était de savoir qui était ces hommes, mafieux, chefs de guerre, qui avant la guerre, étaient de simples cuisiniers. Quelles étaient ces trajectoires. Beliaev est un individualiste absolu, quelqu'un qui navigue en eaux troubles et qui face à plus puissant que lui essaie de s'en sortir, quel que soit le prix à payer. L'obsession de la stabilité en Russie est né de l'existence de ces Youri Beliaev. Poutine explique qu'il ne faut pas retourner au chaos et donc voter pour lui."