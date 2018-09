Le New York Times vient de publier une tribune anonyme au vitriol sur Donald Trump. Adam Nossiter, correspondant du New-York Times à Paris, est l'invité de Mathilde Munos.

L'immeuble du New York Times © AFP / ANGELA WEISS / AFP

Un climat de suspicion et de paranoïa règne à la Maison Blanche depuis la publication d'une tribune anonyme dans le New York Times racontant le combat quotidien des conseillers pour contenir les foucades d'un président décrit comme "mesquin" et "impétueux".

Certains se sont sentis obligés de dire tout de suite qu'ils n'avaient rien à voir avec cette tribune comme le secrétaire d'état Mike Pompéo et même le vice-président Mike Pence. Donald Trump de son coté a appelé le New York Times a révéler "le nom du lâche" qui a rédigé ce texte. Adam Nossiter, correspondant du New-York Times à Paris, est l'invité de Mathilde Munos.