Carine Wolf-Thal, présidente du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

L'Ordre des pharmaciens incitent les plus fragiles et les professionnels de santé à se faire vacciner contre la grippe. Pour "éviter la double peine grippe et Covid", explique Carine Wolf-Thal, présidente de l'Ordre.

Cette année le virus de la grippe devrait arriver un peu plus tard en France et circule moins, si on se base sur les constations faites dans l'hémisphère sud.