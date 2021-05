Quel visage aura le tourisme cet été à Paris ? Corinne Menegaux, directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, est notre invitée de 6h20.

La tour Eiffel, les sites touristiques sont désertés. © Radio France / Philippe Lefebvre:

Le gouvernement vient de lancer une vaste campagne de communication pour attirer les touristes en France, cet été. Les enjeux sont considérables car le tourisme représente près de 3 millions d’emplois en France, et Paris est en temps normal la destination numéro un.

"Les professionnels commencent à voir des frémissements au niveau des réservations, on est dans la bonne voie", estime Corinne Menegaux, directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, qui tempère aussi : "On reste prudent". Le secteur attend "une grosse partie de la clientèle française", tout en espérant une clientèle européenne, et avec une "lueur d'espoir sur les Américains" car leur situation en terme de vaccination devrait leur permettre de voyager dans nos pays, en cas d'allègement des restrictions.

Retour du tourisme culturel

Les professionnels du tourisme attendent aussi avec impatience la rentrée prochaine, avec la reprise de grands événements : "Les salons de la mode ou encore Roland-Garros vont nous permettre de retrouver une clientèle de tourisme d'affaire".

D'ordinaire, l'été représente 25 % de la clientèle globale à Paris, soit 10 millions de touristes environ, alors que l'an dernier, ils ont été 12 millions sur toute l'année. "Les Français préfèrent, pour les destinations estivales, la campagne et la plage, mais ils sont, cet été, en manque de tourisme culturel" note Corinne Menegaux, qui prévoit un retour du tourisme urbain dans les grandes villes pour les grandes vacances.