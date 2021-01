Alors qu'a eu lieu la veille la double audition d'Olivier Véran sur la stratégie vaccinale, Bernard Jomier, médecin généraliste, sénateur écologiste (apparenté PS) de Paris, est l'invité de Mathilde Munos.

Sur la stratégie de protéger les plus fragiles, "nous la partageons, il n'y pas de vraies questions là-dessus. La vraie question c'est celle du calendrier, de la lenteur avec laquelle la campagne a démarré. Or l'objectif est vacciner ces 14 millions de personnes au premier trimestre".

"La question est : est-ce qu'à la fin du 1er trimestre, nous aurons vacciné les personnes vulnérables? la réponse n'est pas claire, il est plus vraisemblable que nous parviendrons à cet objectif au second trimestre, que nous allons devoir patienter un peu plus"