À 100 jours des JO de Tokyo, Stéphane Houdet joueur français de tennis en fauteuil roulant médaillé aux jeux paralympiques, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem en simple et en double, Manon Audinet skipper française qui participera à ses premiers jeux sont nos invités du 6h20

Reportés une première fois, les Jeux de Tokyo doivent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 © AFP / POOL FOR YOMIURI// THE YOMIURI SHIMBUN

Bien que les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus pour débuter le 23 juillet, se rapprochent à grand pas, de nombreux points de leur organisation restent incertains, en raison de la pandémie de Covid-19. "Pour le moment, on ne sait pas dans quelles conditions on pourra être là bas, combien de temps avant on pourra arriver avant... En voile, on aime bien arriver avec quelques semaines d'avance pour s'approprier le plan d'eau. Mais là, ce ne sera pas forcément possible", explique la skipper Manon Audinet. "On ne sait pas non plus si on devrait faire une quarantaine chez nous ou une fois sur place." Quid du traditionnel défilé des athlètes ? "J'imagine qu'il y aura une cérémonie, mais sous quelle forme ?", s'interroge Stéphane Houdet. "Est-ce qu'elle sera digitalisée ?"

Manon Audinet s'habitue à l'idée de Jeux très solitaires. "C'est des conditions qu'il faut accepter. On va essayer de se préparer en amont pour être prêt à passer pas mal de temps tout seul, bien s'occuper et ne pas tourner en rond."