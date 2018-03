Alors que les retraités sont appelés ce jeudi à manifester, avant une mobilisation des fonctionnaires la semaine prochaine, Stéphane Sirot, historien, spécialiste des conflits sociaux et du syndicalisme, enseignant à l’université de Cergy-Pontoise, analyse ces mouvements de contestation.

Une manifesttation d'agents de la fonction publique, en octobre dernier à Paris © Maxppp / Olivier Corsan / PhotoPQR / Le Parisien

Ce jeudi, les retraités et sont appelés à manifester contre la hausse de la CSG en vigueur depuis le 1er janvier, et les personnels des Ehpad sont en grève pour alerter sur leurs conditions de travail. La semaine prochaine, le 22 mars, ce seront les agents de la fonction publique, cheminots, fonctionnaires ou employés d'Air France, qui seront mobilisés contre les réformes à venir. Stéphane Sirot, spécialiste des conflits sociaux et du syndicalisme, analyse ces mouvements et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le pouvoir politique.