Des élus locaux et des associations veulent obliger Total à moins polluer, et sont allés le dire directement au PDG de l'entreprise, qui a aussi reçu la mise en demeure d'agir davantage pour l'environnement. Sébastien Mabille, avocat et Alain Fabre, maire de Bize-Minervois (Aude), sont les invités de Mathilde Munos.

Selon Sébastien Mabille, "Total est l'entreprise française qui pollue le plus" © AFP / Ramil Sitdikov / Sputnik

"Total doit nous fournir une énergie la plus décarbonée possible, il faut que ce genre d'énergie s'inscrive dans la transition" estime Sébastien Mabille, qui affirme aussi que "Total est l'entreprise française qui pollue le plus".