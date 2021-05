Alors que les terrasses des cafés et restaurants rouvrent ce mercredi 19 mai, Didier Desert vient faire un crochet par notre studio avant de foncer dans son établissement "L’Ambassade d’Auvergne", à Paris, où il nous raconte cette grosse journée de déconfinement.

Les restaurants et bars rouvrent leurs terrasses (image générique d'illustration) © AFP / Antoine Gyori - Corbis

C’est le jour de la réouverture des terrasses, et on ne peut pas dire que la météo soit de la partie à Paris, avec des averses voire des orages toute la journée… un temps à manger de l’aligot ! Didier Desert est le propriétaire du restaurant "L’Ambassade d’Auvergne" à Paris. Et aujourd’hui, il a justement prévu un menu unique : saucisse, aligot à volonté. "On a retrouvé nos équipes et fournisseurs depuis quelques jours, et aujourd'hui, les clients", se réjouit le restaurateur, qui prévoit ensuite une carte réduite, au vu des restrictions encore en vigueur. Il avait une terrasse, agrandie depuis l'été dernier, avec une quarantaine de places.

"On est déjà complet pour ce soir" sourit-il alors que les clients s'installeront en terrasse dès 8h pour un petit déjeuner. Il y a le stress, mais encore beaucoup d'interrogations, avec la météo. "On a fait le pari du cœur, pas celui de la raison économique. C'est pas très raisonnable d'ouvrir avec le couvre feu et une jauge réduite en terrasse est aussi une grosse contrainte. C'est insensé, mais j'ai senti chez mes équipes l'envie d'y retourner. On y va, et on espère que ça passera".