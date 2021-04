Intelligence artificielle : l'UE va légiférer pour éviter les dérives. Laurence Devillers, professeur en IA à Sorbonne université, chaire de recherche sur l'IA et les robots émotionnels et l'éthique au CNRS, est notre invitée de 6h20.

Intelligence artificielle © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Ce sont des lignes de code écrites par des humains, une famille de technologie qui peut évoluer très rapidement, améliorer des prédictions, cette IA vient se nicher partout, agriculture, éducation, sécurité, elle est déja quotidienne" explique Laurence Devillers, professeur en IA à Sorbonne université.

Selon elle, on ne peut être que "fantastiquement optimiste" en Europe à propos de l'intelligence artificielle car "l'idée c'est de se prémunir de réguler cette IA et le numérique. La biométrie, c'est d'identifier les personnes dans la rue, mais on peut imaginer aussi les problèmes d'IA sur les recrutements, ces systèmes vont s'immiscer partout, comme au tribunal : les données qu'on utilise sont particulières, elles peuvent être discriminantes. Par exemple, la justice doit être faite par des humains, pas par des machines, et l'Europe promet cela".

Un cadre éthique nécessaire

Pour les assistants vocaux, "on peut imaginer qu'ils peuvent vous contrôler si on ne les contrôle pas, et pour l'instant ils ne sont pas régulés, ce champs-là est très 'jungle'. Parmi les valeurs que poussent l'Europe, il y a la transparence, pour que les citoyens puissent mieux comprendre les effets de l'IA dans leur vie".

"Donner un cadre juridique permet d'avoir plus confiance, il s'agit aussi d'avoir un cadre éthique. aujourd'hui il y a les RGPG, protection des données personnelles, mais ça ne suffit pas" affirme la professeure.