Kevin Mayer, recordman du monde de décathlon, est l'invité de Laetitia Gayet.

Kevin Mayer, le décathlonien qui domine le monde. © AFP / NICOLAS TUCAT

Alors que le Comité national olympique et sportif français met en ligne une pétition appelant à ce que "le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux", le nouveau recordman du monde du décathlon, le Français Kevin Mayer, s'étonne au micro de Laetitia Gayet de la distorsion entre les ambitions sportives françaises et l'engagement politique de l'exécutif.