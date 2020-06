Alors que la Sibérie bat des records de chaleur, Christophe Cassou, climatologue au CNRS, est l'invité de Mathilde Munos.

Il a fait plus de 36° pendant ces derniers jours de juin en Sibérie © Getty / Anton Petrus

Avec 38° enregistré ces derniers jours dans la ville de Verkhoïansk, voici une température jamais relevée dans ces hautes latitudes polaires : "Cela ne nous étonne pas, nous prévoyons que des records soient battues dans des zones sibériennes. les zones arctiques se réchauffent plus vite que le reste de la planète" explique le climatologue.

"En Sibérie, la température moyenne est de 20 - 22 degrés, la région est normalement caractérisées par des grandes fluctuations climatiques". Et il explique : "Ces records battus sont cohérents par rapport à la réponse climatique, et répondent à l'activité humaine. Cela montre aussi que nous pouvons faire confiance aux projections climatiques que nous faisons (...) Ce genre de projection nous permet d'affiner nos modèles, d'anticiper ce qui va se passer dans le futur de manière un peu plus précise."

"Dans ces zones là, la température va beaucoup augmenter si on ne réduit pas l'activité"

"C'est un ensemble de relevés depuis le début de l'hiver, sur les vagues de chaleur en Sibérie, qui nous font dire que les températures d'aujourd'hui sont cohérente avec la réponse de l'activité humaine".