"La réalité, ce n'est pas James Bond et courir sur des trains à pleine vitesse" raconte Olivier Mas, alias Beryl 614, ex-agent secret à la DGSE, la direction du renseignement extérieur français pendant quinze ans et invité de France Inter jeudi matin. Il est l'auteur de "Profession espion" (Éd. Hoëbeke).

Le siège de la DGSE © AFP / MARTIN BUREAU / AFP

Ancien agent secret à la DGSE, Olivier Mas (c'est un pseudonyme, NDLR), publie mercredi "Profession espion", livre qui raconte sa vie au sein du service de renseignement extérieur de la France. "Mentir, ça s'apprend", raconte-t-il, dans un entretien non filmé dans les studios de France Inter, confidentialité oblige. "On fait des exercices, puis on ment de façon de plus en plus naturelle", témoigne l'ex-agent dont l'activité n'était connue que de "sa famille proche, son épouse, quelques amis". "Je n'ai pas eu à mentir tout au long de ma carrière, on ne ment jamais à ses collègues ou sa hiérarchie par exemple", ajoute-t-il.

"La réalité ce n'est pas James Bond et courir sur des trains à pleine vitesse", ajoute-t-il, expliquant avoir toutefois vécu "des moments de tension" lors de sa carrière d'agent. Olivier Mas décrit les qualités qu'un agent doit développer : "Il faut savoir faire confiance, faire preuve d'empathie pour entretenir cette relation entre la source et son officier traitant. Il faut aussi de la mémoire !". Il évoque également la technique "du canard". "Quand on fait le canard, c'est que l'on est très calme en surface et que les pattes s'agitent sous l'eau : quand c'est le cas, il faut vraiment ne rien laisser paraître", poursuit-il. Malheureusement, l'ex-agent raconte peu de ses missions passées, là encore pour des raisons de confidentialité. Son manuscrit a d'ailleurs été soumis à la relecture de la DGSE.

Olivier Mas a également une chaîne YouTube, "Talks with a spy", dans laquelle il fait partager les réflexions et les confidences d'un espion.

Aller plus loin

► Retrouvez toutes nos émissions et articles consacrés à l'espionnage

► Reportage : avec l'exposition "Espions", devenez un agent secret français comme dans "Le Bureau des légendes"

► Être agent secret, "une prise de risque absolue"