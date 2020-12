Stéphanie Andrieux, présidente et fondatrice de Benenova, est l'invitée de Laetitia Gayet. Elle a créé une plateforme destinée à mettre en relation des personnes qui ont envie de faire du bénévolat, et des associations qui ont besoin de renfort.

La plateforme Benenova met en relation des bénévoles et des associations © Getty / Mike Harrington

Stéphanie Andrieux a créé une plateforme nommée Benenova, qui met en relation des personnes avec des associations pour des heures de bénévolat : "L'association est née en 2013 : le constat était qu'il y avait un nombre grandissant de personnes souhaitant s'engager, mais pour qui ça n'était pas si facile, car les associations ont plutôt besoin de bénévoles réguliers", car gérer des bénévoles occasionnels demande beaucoup de temps pour une association.

Partant d'un modèle américain, Stéphanie Andrieux, qui a vécu à Los Angeles, a adapté cette idée pour "rendre le bénévolat plus accessible" : "On a dû travailler les premiers mois à faire la preuve du concept, mettre en place des tests, mobiliser des bénévoles dans des petites équipes sur des besoins de terrain". C'est ainsi que l'association s'est développée dans les relations avec des associations essentiellement dans quatre domaines : la lutte contre la précarité, le lien intergénérationnel, le handicap et les actions environnementales.

Il n'y a pas de compétence minimale requise : c'est l'un des principes des actions que l'on propose, elles doivent être accessibles à toute personne, quel que soit son niveau de compétence.

Le profil type du bénévole qui fait appel à Benenova, c'est une femme active d'une trentaine d'années, explique Stéphanie Andrieux, "mais on voit aussi un nombre grandissant de jeunes retraités, d'étudiants et de personnes en recherche d'emploi". Et cette année, "la mobilisation bénévole et solidaire a été extraordinaire" : l'association a pu mobiliser deux fois plus de personnes que l'année précédente, avec beaucoup de personnes qui prolongent l'expérience. Ainsi, si 40% des bénévoles passant par Bénénova n'avaient jamais eu d'expérience bénévole avant, ils sont 60% à maintenir des activités bénévoles par la suite.