Rachid Zerrouki est enseignant en SEGPA à Marseille et sort ce jeudi 27 août son premier roman "Les incasables".

Rachid Zerrouki © .

Enseignant à Marseille, il publie un livre qui raconte son parcours d'enseignement en SEGPA. Il fait sa sixième rentrée avec la pandémie qui rend plus difficile son quotidien : "J'ai toujours hâte, c'est une rentrée particulière. Mais toutes les rentrées ont leur lot d'angoisses, chaque rentrée est stressante, mais celle-ci s'accompagne en effet de l'angoisse liée au coronavirus. C'est une rentrée qu'on n'est pas prêt d'oublier, placée sous le signe du gel, du masque et du protocole sanitaire. Je crois que le défi va être d'assurer au maximum la sécurité des élèves et du personnel mais vraiment en évacuant ce stress et cette angoisse liés au coronavirus."

Jean-Michel Blanquer promettait dans une interview dans Le Parisien, une "année normale dans le sens où les cours auront lieu dans l'immense majorité des cas". Une année normale, vous y croyez ? C'est ce que j'espère. L'année dernière, je trouve que l'apprentissage...