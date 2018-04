Semaine mai 68 dans le 5/7. Premier épisode de notre série avec Alain Lipietz, étudiant à l'époque, devenu militant Verts et candidat à la présidentielle de 2002. Il raconte les révoltes et les manifestations de mai 68 et l'héritage de cette révolution dans la France d'aujourd'hui.

Alain Lipietz © AFP / Patrick Hertzog