Anne De Labouret, auteure de "Parlez du porno à vos enfants avant qu'internet ne le fasse" (Thierry Souccar Editions), est l'invitée de Mathilde Munos.

Adolescent devant un ordinateur portable (photo d'illustration) © Maxppp / CARO LAURENT/BENELUXPIX

Le plus inquiétant, dans l'ouvrage d'Anne De Labouret, c'est que la question n'est désormais plus limitée aux adolescents. "Si l'on pense parler du porno aux adolescents, on est très en retard : ça fait bien longtemps qu'ils ont vu les images", assure-t-elle. "L'âge moyen de visionnage des premières images pornographiques est autour des 10 ans."

Pire pour les parents, personne ne semble pouvoir y échapper. "Il est complètement illusoire de penser qu'on va réussir à passer entre les gouttes, et que nos enfants ne verront pas de pornographie", explique Anne De Labouret. Et ce, "quels que soient les outils techniques ou les règles éducatives que l'on met en place". Ils accèdent à ces images par "des quantités de possibilités". Mais "le plus souvent, ils sont initiés par des copains dans la cour de l'école, par des plus grands, parfois par des frères et sœurs..."

"Les enfants sont curieux par nature : il suffit qu'il y ait un enfant qui ait vu des images pornographiques sur son téléphone pour que toute la classe, voire toute la cour soit au courant"

Pour Anne De Labouret, "il y a une grande naïveté des parents" : "ils ne savent pas, parce qu'eux-mêmes, quand ils avaient l'âge de leurs enfants, ces outils-là n'étaient pas à leur disposition".

Alors que faire ? "Les jeunes enfants sont très demandeurs de soutien lorsqu'ils tombent sur des images pornographiques. Il faut que les parents ne dramatisent pas, ne jugent pas, ne punissent pas : l'enfant a besoin d'être rassuré", plaide l'auteure, qui recommande de prévenir l'enfant qu'il peut tomber sur ce genre d'images qui ne sont pas adaptées pour lui. "On peut mettre des barrières techniques, et il faut en mettre. Mais il faut de toute façon en parler."