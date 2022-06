La famille de Tiphaine Véron, une touriste française dont la disparition en 2018 au Japon n'a jamais été élucidée, publie un livre sur l'enquête.

Les frères et sœurs de la disparue Tiphaine Veron, Sibylle et Damien posent, près de la gare de Poitiers, le 29 juillet 2021. © AFP / Guillaume Souvant

Le frère et la sœur de Tiphaine Véron, touriste française dont la disparition au Japon en 2018 reste un mystère, publie un livre sur le sujet le 2 juin. "Tiphaine où es-tu?", de Damien et Sibylle Véron, est "un récit en immersion de l'enquête" menée par le frère aîné et la sœur cadette de la disparue. La jeune femme, âgée à l'époque de 36 ans, a disparu en juillet 2018, deux jours après son arrivée au Japon, alors qu'elle visitait Nikko, ville proche de Tokyo, célèbre pour ses sanctuaires. Épileptique, elle avait quitté son hôtel sans sa valise ni son passeport, pour une promenade.

La famille reproche à la police japonaise le peu de moyens qu'elle a consacré aux investigations, estimant que des témoins ont été délaissés et que la piste criminelle n'a pas été sérieusement explorée.

"Au Japon, ils ne font pas d’enquête criminelle, précise Sibylle Véron, mais notre chance, c’est qu’elle ne sera peut-être jamais fermée". "Depuis le départ, la police japonaise est persuadée qu’elle a glissé dans la rivière qui se trouvait juste à côté de son auberge."

La famille de Tiphaine Véron a enquêté par ses propres moyens, des détectives ont été recrutés, la police française sera aussi mobilisée. Des dons permettent à la famille de financer toutes ces recherches.