Médicaments contre le covid : Bruno Canard est directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus. Il est l'invité de 6h20

Bruno Canard est directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus. Ses travaux sur le bemnifosbuvir, un traitement contre le Covid-19, viennent d'être publiés dans la revue scientifique Nature.

Un traitement par voie orale, non mutagène

"C'est un médicament de la même famille que le remdesivir et le molnupiravir, mais il n'en a pas les inconvénients", détaille-t-il. "Il a une absence de toxicité, ce qui était l'un des problèmes du remdesivir et il est disponible par voie orale. Ensuite, il n'est pas mutagène comme le molnupiravir, donc il ne va pas créer de variant."

Est-ce qu'il fonctionnerait contre tous les variants ? "Il cible une protéine virale qui est conservée entre le virus originel et les variants" donc "il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas actif sur la grande famille des sars-coronavirus", explique le chercheur.

Faut-il s'attendre à des effets indésirables ? "D'après les essais cliniques, je crois qu'il n'y a pas d'effet indésirable détecté. C'est une molécule très voisine [de celle utilisée dans le] traitement phare contre l'hépatite C, le Sovaldi."

Où en est-on du développement du bemnifosbuvir ?

"Il est en phase 2" d’expérimentation et "il est prévu comme le paxlovid et le molnupiravir pour les personnes susceptibles de développer "des formes à risque".

Est-ce plus facile de trouver un vaccin qu'un traitement ?

"Les traitements sont toujours complémentaires aux vaccins", explique Bruno Canard.

Pourquoi la France n'est-elle pas en pointe sur la recherche dans les médicaments ?

"Sur les 20 dernières années, il y a eu une perte de conscience de la stratégie de recherche. C'est une position internationale à tenir et depuis les années 2000, on a fait l'inverse. On n'était pas dans une tradition très forte de production de médicaments, et les états d’âme sur la recherche ont fait qu'il y a eu un sous-investissement important" en France, détaille le chercheur.