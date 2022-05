WWF France publie une nouvelle étude "2022-2027 : Un quinquennat pour réussir face à la crise écologique". Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes de WWF France, est l'invité de 6h20.

Pierre Cannet, invité du 6h20 de France Inter. © Radio France

Pour son second mandat à la tête du pays, Emmanuel Macron a promis de mettre en place la planification écologique. Une rencontre a été organisée mercredi avec plusieurs spécialistes et scientifiques, dont Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes de WWF France. L'occasion pour lui de remettre au chef de l'État la nouvelle étude de WWF France intitulée "2022-2027 : Un quinquennat pour réussir face à la crise écologique".

"Ce quinquennat doit ouvrir une nouvelle page de la Ve République, une nouvelle page pour l'écologie car aucun président n'a réussi à tenir des objectifs et faire reculer la date du jour du dépassement - le 5 mai pour la France (jour à partir duquel on estime avoir consommé toutes les ressources disponibles renouvelables sur l'année, ndlr)", indique Pierre Cannet. "Il faut que cette planification soit sérieuse et efficace. Tout reste à faire."

"Le président doit aller au-delà de l'écoute, il doit faire"

La planification va permettre de savoir comment faire et à quelle date. "L'objet de notre étude est d'expliquer comment aller beaucoup plus loin, car il ne s'agit plus de transformations marginales, là c'est un système qu'il va falloir faire changer, évoluer", explique le directeur du plaidoyer et des campagnes de WWF France. "Le président doit aller au-delà de l'écoute, il doit faire."

Plusieurs leviers existent : "aller deux fois plus vite dans la rénovation des logements", "s'assurer qu'un véhicule sur cinq soit électrique en 2027" ou encore "réduire de moitié le gaspillage alimentaire".