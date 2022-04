Les ventes de vélos ont connu une forte croissance en 2021: Virgile Caillet délégué général de l'Union Sport & Cycle est l'invité de 6h20

"Il y a un phénomène de société" autour du vélo estime Virgile Caillet. © Maxppp / Arnaud Journois

Depuis 23 ans, l'Union Sport & Cycle, une organisation professionnelle qui fédère des équipementiers et des distributeurs, publie un observatoire du cycle, une radiographie du marché. Les ventes de vélos ont connu une forte croissance en 2021 et encore battu des records l’an dernier.

"Il y a un phénomène de société. La France redécouvre le fait que le vélo soit un moyen de locomotion du quotidien, et un véritable outil pour la société" explique Virgile Caillet, le délégué général de l'Union Sport & Cycle.

2,8 millions de vélos neufs ont été vendus l’an passé. "En volume, c’est-à-dire en nombre de vélo, c’est une progression de 4%" précise Virgile Caillet. De plus en plus de vélo à assistance électrique sont vendus, dont le prix moyen est de 2000 euros, quand le vélo "normal" coûte en moyenne 700 euros. "Il y a une montée en puissance de la mobilité active, portée par l’essor du vélo à assistance électrique", avec les "vélotafeurs" ajoute Virgile Caillet. 800.000 vélos ont été produits et assemblés en France. "Les perspectives pour 2022, c’est plus d’un million de vélos fabriqués en France" estime le délégué général de l'Union Sport & Cycle.