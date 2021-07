Remontée du taux d'incidence en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne, est notre invité de 6h20.

Belle Ile en mer, mai 2021 © AFP / LOIC VENANCE

C’est l’un des gros festivals de l’été : les Vieilles charrues, à Carhaix, s’ouvrent aujourd’hui, et la Bretagne va encore faire le plein cet été. C’est l’une des destinations préférées des touristes pour ce deuxième été marqué par le Covid, et où l’épidémie, comme ailleurs en France, repart à la hausse. Le variant delta représente 1/3 des cas (c’est dans la moyenne nationale).

Pourtant, "nous avons eu l'an dernier une saison assez extraordinaire", explique le président de la région, "nous ne sommes pas inquiets, nous voulons profiter de cet été tout en ayant conscience qu'il faut faire attention aux autres. Nous avions un peu tendance à penser qu'on était protégé, le taux d'incidence continue à être très faible, mais être breton ne veut pas dire qu'on est protégé, la vaccination est la seule solution".

Nous rappelons partout qu'il faut prendre soin de soi et des autres, ça n'empêche pas de vouloir faire la fête et profiter, de retrouver le goût à la vie.

Des coups de chaud sur certaines communes de bord de mer

Pour cela, la région a même réorganisé le plus gros festival français en terme de fréquentation : "Aux Vieilles Charrues, il est prévu avec de venir avec son certificat (de vaccination), pour profiter debout et sans masque, et la ville de Carhaix organise même un centre de vaccination sans rendez-vous pour les festivaliers puissent y aller".

"On demande le port du masque lors qu'il y a un taux de concentration de personnes important. Quand la densité est moins fort, on peut humer l'air breton sans le masque sur le nez. Il faut que chacun prenne conscience qu'il a un bout de la solution en lui. Sur certaines communes du littoral, nous avons parfois des coups de chaud".

Sur la vaccination soignants , il estime qu'il y a "beaucoup de vaccins déjà obligatoires en France, la Covid devient un sujet qui sera normal et naturel. Il y a des débats mais il y a aussi l'intérêt général".