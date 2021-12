Thomas Fatôme directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie est l'invité de 6h20.

Thomas Fatôme © AFP / Ludovic MARIN / POOL

Plus de 60.000 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures. Pour parvenir à faire le suivi des cas contact, "on renforce nos moyens depuis plus d'un mois", explique Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie. Le nombre de personnes chargées de cette mission est passé de 3.000 à 6.000 pour faire face à la cinquième vague.

Afin d'"informer le plus vite possible" ces personnes cas contact, un système d'appels et d'envoi de sms a été mis en place depuis le début de l'épidémie. Mais "le tracing est aussi de la responsabilité individuelle, il faut que les gens respectent les consignes", rappelle Thomas Fatôme.

Traquer le variant Omicron

Dans cette cinquième vague due au variant Delta, un autre variant a surgi et est scruté de près : Omicron. "Dès lors qu'on a un résultat de test qui nous montre qu'on a une suspicion de variant Omicron, on rappelle la personne positive et on rappelle tous ses cas contact qui doivent s'isoler, quel que soit leur statut vaccinal", explique Thomas Fatôme.

"Aujourd'hui, on a une petite dizaine de cas", indique le directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie. "On est extrêmement attentifs, tout l'enjeu est de les détecter le plus vite possible, faire ce tracing renforcé et limiter la diffusion communautaire des variants."

Inciter à la vaccination

Concernant la vaccination, la première date butoir pour les doses de rappel est le 15 décembre. A partir de cette date, les pass sanitaire des plus de 65 ans ne seront plus valables. Fin novembre, ils étaient plus de 80% à avoir fait ce rappel et "ce chiffre progresse chaque jour".

Pour inciter encore à faire la démarche, l'Assurance maladie a envoyé un mail "à toutes les personnes de plus de 65 ans qui ont un compte Ameli pour leur rappeler l'importance d'aller faire ce rappel et on a ouvert un nouveau téléservice qui permet aux gens de savoir quand ils sont éligibles au rappel et quand leur pass sanitaire risque d'expirer". En une semaine, plus d'un million de personnes s'y sont connectées.