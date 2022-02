Emmanuel Macron va annoncer son plan stratégique concernant le nucléaire et l’énergie : Nicolas Goldberg expert énergie chez Colombus Consulting est l'invité de 6h20

Nicolas Goldberg, expert énergie au sein du cabinet Colombus consulting © Radio France / France Inter

À deux mois de la présidentielle, Emmanuel Macron dévoile jeudi à Belfort son plan de relance du nucléaire et, plus globalement, sa stratégie énergétique pour la France. La principale annonce du chef de l'Etat doit porter sur la construction d'une série de nouveaux réacteurs nucléaires EPR de deuxième génération. De source proche de l'exécutif, la commande à EDF pourrait aller jusqu'à six réacteurs EPR2 avec une option pour huit réacteurs supplémentaires, soit 14 au total. "Se lancer dans de nouveaux réacteurs, c’est faire le pari industriel que l’on arrivera à les construire, on a suffisamment de retour d’expérience" explique Nicolas Goldberg, expert énergie au sein du cabinet Colombus consulting. Il prend pour exemple les EPR en service en Chine et au Royaume-Uni.

La France ne construit actuellement qu'un seul nouveau réacteur nucléaire, l'EPR de Flamanville (Manche), dont le chantier entrepris en 2007 n'est toujours pas achevé et pour lequel EDF a annoncé de nouveaux retards et surcoûts. "Le budget a été multiplié par quatre, il est à 12 milliards d’euros" rappelle Nicolas Goldberg.

Pas d'EPR avant 2035

Ces EPR sont "une amélioration des réacteurs classique, il y a des chantiers qui ont fonctionné" affirme l’expert. "Ce n’est pas une révolution technologique, c’est une prouesse technique. Il y a beaucoup plus de sécurité. Ils sont également beaucoup plus puissants."

Autre objectifs du gouvernement, les SMR, les "Small modular reactors", annoncé par Emmanuel Macron lors Plan de relance France 2030. "Ce sont des réacteurs plus petits et plus simples, qui peuvent produire autre chose que de l’électricité, comme de la chaleur" détaille par Nicolas Goldberg. "Si on décide aujourd’hui de construire des EPR, le prochain arrivera en 2035." Mais le nombre ingénieurs sera-t-il suffisant ? "Il va falloir trouver des bras, c’est pour ça que la filière attend des annonces fermes" répond Nicolas Goldberg.