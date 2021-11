Aurore Mathieu, responsable politiques internationales au sein du Réseau action climat, est à la Cop 26, à Glasgow. Invitée du 6h20, elle explique qu'il y a eu des avancées mais que des actions concrètes sont encore attendues.

La Cop 26 a lieu à Glasgow [photo d'illustration]. © AFP / Ying Tang / NurPhoto

La Cop 26 se termine vendredi et la déclaration finale en cours d'écriture fait déjà des déçus. "On sent un vrai décalage entre le brouillon de la déclaration de la Cop - le texte est encore en discussion - et l’urgence d’agir et notamment l’urgence de répondre aux impacts du changement climatique pour les pays qui sont aujourd’hui les plus exposés (les pays du sud, les pays en développement) et ceux qui sont le moins responsables", indique Aurore Mathieu, responsable politiques internationales au sein du Réseau Action Climat. Elle fait partie des observateurs sur place, à Glasgow.

Aurore Mathieu note tout de même certains points positifs puisque "pour la première fois dans une Cop, on met des mots sur un problème majeur que sont les énergies fossiles dans la lutte contre le changement climatique". "Il y a une volonté de sortir des subventions publiques aux énergies fossiles, de sortir du charbon, ce qui est une grande avancée", explique-t-elle.

Dernière ligne droite pour obtenir des actions concrètes

Il y a en revanche encore du travail à faire concernant les réponses concrètes apportées par les États, notamment "sur quel argent est donné aux pays du sud par les pays riches pour lutter contre le changement climatique, pour s’adapter, pour faire face aux pertes et dommages (impacts irréversibles du changement climatique). On voit que le texte des décisions finales reconnaît l’urgence d’agir mais on voit peu d’actions concrètes or le nerf de la guerre pour les pays pauvres, c’est d’avoir cet argent." Seulement 80 des 100 milliards promis par les pays riches aux pays en développement ont été donnés en 2019. "Les pays riches rechignent encore à mettre la main à la poche", regrette Aurore Mathieu.

Parmi eux, la France donne 6 milliards "mais on estime qu’elle pourrait faire plus en tant que pays riche, développé et responsable historiquement des émissions de gaz à effet de serre".

Les prochaines heures vont donc être cruciales. L'objectif des observateurs officiels de la Cop 26 est de peser dans les négociations. "On est en lien direct avec les négociateurs pour communiquer nos attentes. On est dans la dernière ligne droite."