Mort de Michel Bouquet : Jean-Pierre Larcher, réalisateur du documentaire Juste avant la nuit-Michel Bouquet et producteur du film Cérémonie secrète, en salle début juin, est l'invité de 6h20.

Michel Bouquet en juin 2014, après avoir reçu un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. © AFP / Eric Feferberg

Il était l'un des monuments du cinéma et du théâtre, qui a joué aussi bien Molière et Ionesco que tourné pour Truffaut et Chabrol. Michel Bouquet est mort, ce mercredi, à l'âge de 96 ans. Un comédien extraordinaire et on aura l'occasion de le constater puisqu'un film et un documentaire vont sortir le 1er juin. Jean-Pierre Larcher a rencontré Michel Bouquet il y a presque 20 ans et tous les deux étaient depuis amis.

"Un puits de conscience"

En pensant à lui, le réalisateur évoque "un puits de conscience." "Il dépassait largement le cadre de l'acteur (...) c'était quelqu'un qui avait côtoyé, travaillé avec des personnes comme Camus, Ionesco. Il s'était imprégné de cette pensée là et la redistribuait au quotidien dans une conscience de la vie absolument fabuleuse." Son ami parle d'un homme "vrai." "Il était d'une vérité humaine absolue. C'était quelqu'un d'une fraternité totale."

"Tous les auteurs sont venus à lui"

Jean-Pierre Larcher le reconnaît, avec le comédien "on parlait tout le temps de la mort. Mais, "il ne la redoutait pas, il voulait faire un film testament sur la conscience des auteurs." Le réalisateur ajoute que Michel Bouquet "vénérait les auteurs, il les respectait, il était à l'écoute de leurs propositions. Un auteur lui amenait une page et avec une page il y passait trois semaines et sur cette page-là il allait ressortir des choses qui avaient même échappé à l'auteur lui-même. C'était ça sa force. Tous les auteurs sont venus à lui."