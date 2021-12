Retour sur la communication d'Emmanuel Macron : Isabelle Veyrat-Masson directrice de recherche au CNRS, spécialiste de communication politique est l'invitée de 6h20

Isabelle Veyrat-Masson © Radio France

Au lendemain de l'entretien télévisé d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI, la spécialiste de communication politique Isabelle Veyrat-Masson est revenue sur la forme de cette interview de deux heures. "Je l'ai trouvée un peu longue", a noté la directrice de recherche au CNRS, en soulignant la forme inédite de cet entretien, "un condensé d'interventions que l'on connait bien".

"On est apparemment dans un documentaire, un magazine ou un entretien classique et en réalité, c'est un montage. Il y a beaucoup de caméras, des documents, des interviews enregistrées décalées, des zooms et des travelings, etc. On est vraiment dans une organisation très esthétique et organisée d'un faux magazine politique traditionnel." En ce sens, Isabelle Veyrat-Masson souligne l'aspect "Hollywood" de cet entretien.

Pas un bilan mais un "storytelling"

Sur le fond, avant l'interview, "on avait beaucoup parlé de bilan et j'ai trouvé que finalement ce n'était pas un bilan mais plutôt une sorte de storytelling, de biographie, de récit".

Ce n'est pas pour autant la première fois qu'un président se prête à une interview télévisée avant une élection. "Il y a toujours eu un mélange entre l'aspect gouvernemental et la candidature politique mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'organisation médiatique, la présence des chaînes d'information en continue et d'une certaine manière, le fait que tout le monde ait accepté que le président de la République soit constamment à la télé."