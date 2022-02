Pour la première fois, le manuscrit original du "Petit Prince" sera exposé en France au cœur d'une exposition consacrée à son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. "C'est la première fois qu'il vient en France", se réjouit Thomas Rivière, arrière-petit-neveu de l'écrivain et aviateur.

Un trésor vient d’arriver en France. Au milieu de 700 pièces, le manuscrit du "Petit Prince" est exposé à partir de jeudi au musée des Arts décoratifs de Paris et c’est... la première fois qu’il sort des États-Unis. Ce conte d'Antoine de Saint-Exupéry a été publié il y a 75 ans, c’est le livre le plus lu au monde, après la Bible, il s’en est vendu 200 millions d’exemplaires, mais il n'avait jamais pénétré dans l'Hexagone. "L'émotion est au cœur de cette rencontre, car c'est la première fois qu'il vient en France, qu'il est dévoilé au public et qu'on voit les dessins originaux du livre, ces dessins iconiques, que tout le monde connaît", explique Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d’Antoine de Saint-Exupéry, responsable de la succession Saint-Exupéry.

Il souligne le caractère exceptionnel de cette exposition : "Le manuscrit appartient à la Morgan Library à New York. Les dessins inédits qu'il a pu faire tout au long de sa vie appartiennent à des collectionneurs privés, des institutions. On a pu réunir ces dessins au même endroit et c'est, de notre vivant, la seule fois qu'on verra autant de pièces de Saint-Exupéry réunies au même endroit."

Un livre mythique, écrit aux États-Unis

Et si le manuscrit du "Petit Prince" s'est retrouvé aux États-Unis, c'est parce que Saint-Exupéry y est parti en 1940. "Ses éditeurs américains lui ont proposé d'écrire un conte pour Noël 1942. Il est finalement publié, avec du retard, en avril 1943", explique Alban Cerisier, historien de l'édition, commissaire de l'exposition. "Ce livre a été écrit aux États-Unis, entre New York et Long Island. Quand il est reparti en Afrique du Nord, pour rejoindre ses camarades militaires, il a confié le manuscrit à une 'tendre amie', qui l'a gardé pendant plusieurs années, et elle a finit par le vendre à la Morgan Library, une grande institution de conservation."

L'histoire du 'Petit Prince' n'a pas vieilli.

Documents extrêmement fragiles, feuillets sur du papier américain très fin dit "onion skin", le manuscrit est "absolument incroyable", explique Thomas Rivière. "Quand on se plonge dedans, on se rend de tout le travail derrière le 'Petit Prince', car c'est la synthèse de la vie de Saint-Exupéry", détaille son arrière-petit-neveu. "On voit qu'il a construit, qu'il a bâtit ce livre, on voit les ratures, les chapitres et les dessins qui n'ont pas été retenus. On voit tout le processus, ce manuscrit parle, il est vivant, on voit des traces de tasses de café, des mégots de cigarettes, on voit qu'il travaillait la nuit, on le voit vivre, respirer, écrire."

"Non seulement l'histoire du 'Petit Prince' n'a pas vieilli mais elle n'a jamais été aussi moderne, actuelle. C'est un livre qui porte des valeurs humanistes, qui parle d'amitié, d'amour, de créer des liens, qui parle d'écologie. C'était un visionnaire, il voyait le monde d'en haut et voyait à quel point la terre était fragile et qu'il fallait en prendre soin. Qui en 1942 écrivait ça ?", souligne Thomas Rivière.

► Exposition "À la rencontre du Petit Prince", au Musée des Arts décoratifs à Paris, du 17 février au 26 juin 2022