L'Assemblée nationale entame jeudi l'examen d'un projet de loi pour demander "pardon" aux Harkis. À cette occasion, Fatima Besnaci-Lancou, docteur en histoire, spécialiste de la guerre d'Algérie et ses suites et co-fondatrice de l'association Harkis et droits de l'homme, est l'invitée du 6h20.

Le projet de loi est censé apporter de l'apaisement pour les familles des harkis [photo d'illustration]. © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

La déception est grande pour Fatima Besnaci-Lancou, historienne spécialiste de la guerre d'Algérie et co-fondatrice de l'association Harkis et droits de l'homme. Alors que l'Assemblée nationale entame ce jeudi l'examen du projet de loi pour demander "pardon" aux harkis, elle estime que "la loi de reconnaissance et de réparation pour préjudices subis n’est pas à la hauteur des attentes".

La reconnaissance du service rendu par les harkis et de la responsabilité de la France dans leur accueil "indigne" est "une avancée" mais "on est à mi-chemin", estime-t-elle.

"Plus de la moitié des harkis exclus" du projet de loi

Cette loi "était censée réparer les préjudices et apporter l'apaisement nécessaire aux victimes qui attendaient cela depuis longtemps mais malheureusement, beaucoup de familles en sont exclues", explique-t-elle. Les harkis arrivés en France par leurs propres moyens et non via le rapatriement militaire à partir de 1962 ne bénéficieront pas de l'indemnisation. Idem pour ceux "qui sont sortis des camps et ont été parqués dans des zones en dehors des camps", précise Fatima Besnaci-Lancou, "alors qu’ils ont subi l’exclusion, l’humiliation, des conditions de vie difficiles". "Comment une loi peut-elle apaiser quand il y a une discrimination ?", interroge-t-elle.

D'après Fatima Besnaci-Lancou, en l'état actuel des choses, "plus de la moitié des harkis seront exclus" du dispositif.