Plus d'un quart des écoles ont fermé en France en quarante ans : Malorie Ferrand, docteure en histoire spécialiste de l'aménagement scolaire du territoire à l'université Lyon II, est l'invitée de 6h20.

Manifestation contre la fermeture d'une classe de primaire en Haute-Garonne, en mars 2021. © AFP / LILIAN CAZABET / HANS LUCAS

17.000 écoles ont fermé en quarante ans en France. "On a un réseau primaire très dense à la fin du XIXème siècle, avec comme horizon, une école par commune. Les choses changent à partir des années 1960, où l'État entreprend de fermer les écoles de moins de 16 élèves", analyse Malorie Ferrand. "Depuis les années 1980, l'État préconise la mise en réseau des écoles" et notamment le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), poursuit la docteure en histoire, spécialiste de l'aménagement scolaire du territoire à l'université Lyon II.

"C'est une question qui touche le territoire de manière très différenciée. Les départements les plus ruraux sont les plus concernés, comme la Creuse, la Haute-Marne" tout comme "certains territoires comme l'Est de la Drôme ou le plateau Ardéchois", selon Malorie Ferrand.

Comment ces regroupements scolaires sont-ils perçus ?

Comment la fermeture des écoles est-elle perçue ? "Ça dépend pour qui", selon Malorie Ferrand. Pour les élèves par exemple, cela "implique un temps de transports plus long, mais vers des pôles éducatifs censés être mieux équipés", notamment en termes d'aménagements sportifs et numériques. Pour les enseignants, c'est également variable, mais ce regroupement peut être bien perçu, car pour certains "il peut y avoir un sentiment d'isolement dans certains petites écoles rurales", en particulier là où il y a des difficultés de recrutement.

Pour les élus locaux en revanche, "la fermeture des classes est souvent vécue comme une catastrophe. Les enjeux dépassent la sphère scolaire, il en va de l'attractivité de la commune", estime Malorie Ferrand. Selon la chercheuse, cette fermeture est vécue comme "une trahison" de la part de l'État.

Pour certains villages, il s'agit, en préservant l'école, de préserver la vitalité du village.

Y a-t-il un lien entre la fermeture d'une classe et le manque d'enseignants dans un lieu donné ? Parfois, pas toujours selon la docteure en histoire. Pour certains, ces regroupements sont plutôt "la variable d'ajustement des rectorats pour satisfaire notamment les dédoublements de classes de CP dans les REP, qui sont menés depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Cela implique forcément d'avoir davantage de professeurs", conclut-elle.