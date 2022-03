Campagne présidentielle 2022 : Othman Nasrou porte-parole de Valérie Pécresse et premier vice-président de la région Île-de-France, est l'invité de 6h20.

Othman Nasrou, en septembre 2021. © Maxppp / Vincent Isore

Il reste un peu plus de deux semaines de campagne avant le premier tour. Valérie Pécresse était mercredi soir dans l'émission "Face à Baba" de Cyril Hanouna, sur C8. La candidate LR avait annulé une première fois sa venue mais a fini par dire oui. "Valérie Pécresse n'a pas peur du débat, elle a le courage d'aller présenter ses idées, on aurait aimé que le président ait le même courage" déclare son porte-parole.

L'occasion notamment pour Valérie Pécresse de s'adresser aux jeunes. D'ailleurs, Othman Nasrou rappelle que la candidate propose notamment une "banque nationale des jeunes, c'est à dire la capacité de financer les études de tous les jeunes sans qu'il y ait de frein financier" ainsi qu'un "revenu jeune actif pour que les jeunes aillent dans les métiers en tension pour en finir avec ce chômage massif de notre jeunesse."

"La seule qui porte un projet de gouvernement et pas simplement de contestation"

Selon Othman Nasrou, "le pécressisme, c'est finalement de faire le travail dont on a besoin. Elle l'a fait à la tête de sa région, elle le fera demain à la tête de l'Etat." Le porte-parole promet d'ailleurs qu'à "la fin de son quinquennat les salaires nets" auront connu une hausse "de 10% parce que l'on va réduire les cotisations, on va faire la chasse au gaspillage, on va faire la chasse au doublon et tout ce travail là est extrêmement important et n'est pas fait aujourd'hui."

Même si la dynamique dans les sondages n'est pas favorable à la candidate LR, Othman Nasrou se veut optimiste et se dit convaincu qu'elle sera au second tour. "Valérie Pécresse a toujours été sous-estimée, on avait dit qu'elle ne pouvait pas gagner la région Ile-de-France, on a dit qu'elle ne pouvait pas gagner la primaire et à chaque fois elle a créé la surprise. C'est la seule qui face à Emmanuelle Macron porte un projet de gouvernement et pas simplement de contestation."