Le pass sanitaire est étendu aux adolescents et le gouvernement souhaite maintenir la possibilité d’y avoir recours jusqu’à l’été 2022 : Nicolas Hervieu, juriste spécialiste en droits de l'Homme et enseignant à Sciences Po est notre invité de l'entretien de 6h20.

Le QR code (ici partiellement flouté) du Président de la République a été mis en circulation sur Internet © Radio France / Victor Vasseur

Selon Nicolas Hervieu, juriste spécialiste en droits de l'Homme et enseignant à Sciences Po, le pass sanitaire peut "potentiellement" être prolongé "indéfiniment" sur le plan juridique, "sous réserve qu'il y ait une justification liée à l'existence de l'épidémie". L'étendre jusqu'au 15 juillet correspond à _"une volonté de permettre au gouvernement de l'activer si nécessair_e, ce qui ne veut pas forcément dire que le pass sanitaire sera étendu partout et en permanence jusqu'au 15 juillet, mais qu'il se réserve le droit d'activer cet outil par décret".

Il faut rester toujours extrêmement vigilant face à ce risque, par confort, d'inscrire dans notre droit commun un dispositif qui doit être exceptionnel.

Pour autant, le juriste estime que "cette extension dans le temps pose de sérieuses questions" : "On constate aujourd'hui que l'épidémie régresse fortement, que la couverture vaccinale a largement été étendue , à environ 85% de la population éligible et 75% de la totalité de la population. Donc, on peut se poser des questions sur la pertinence du maintien de cet outil qui est malgré tout un outil très dérogatoire, très invasif pour les droits et libertés et qui ne devrait être toléré qu'à titre très exceptionnel. Et là, l'exceptionnel, comme bien souvent, (...) a tendance à s'inscrire dans notre droit commun."

Si "on peut être assez rassuré" de voir que le Parlement, "à la différence de ce qui a pu se passer sous l'état d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017 (...), joue vraiment son rôle", "il y a toujours cette tentation d'aller au plus court et de restreindre les libertés par facilité". Il n'y a donc "pas lieu de sonner l'alerte ce matin, assure Nicolas Hervieu, mais de rester toujours extrêmement vigilant face à ce risque, par confort, d'inscrire dans notre droit commun un dispositif qui doit être exceptionnel".

Le choix de l'extension du pass sanitaire aux adolescents "peut s'avérer justifié et proportionné"

Outre cette mise en garde du juriste, l'extension du pass sanitaire pour les enfants de 12 à 17 ans, ne se heurte pas à "des contraintes particulières d'un point de vue juridique, puisque des vaccinations obligatoires, ça existe depuis longtemps pour les enfants. Et ça ne pose pas de grande difficulté juridiquement. D'autant que la loi qui a été votée au mois d'août dernier a permis que des enfants puissent être vaccinés avec l'accord d'un seul de leurs parents."

Néanmoins, le fait que, dans une même classe, des enfants ne pourront pas participer à certaines sorties scolaires s'ils n'ont pas ce pass, est "une différence de traitement", souligne Nicolas Hervieu qui note que "ça touche à des activités qui sont annexes au cœur des activités scolaires". Il ne s'agit donc pas à ses yeux d'une "rupture d'égalité, dans la mesure où ça semble justifié par la nécessité d'élargir la couverture vaccinale et aussi lutter contre la diffusion de l'épidémie", donc "c'est un choix qui peut s'avérer justifié et proportionné".