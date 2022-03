Bruce Willis met fin à sa carrière, en raison de son aphasie. "On a ergoté sur la qualité de ses derniers films. Ce n'était pas par paresse, c'est juste qu'il se savait malade", juge Frédérick Sigrist, humoriste et producteur de l'émission "Blockbusters", consacrée à la culture populaire, sur Inter.

L'acteur Bruce Willis, 67 ans, met un terme à sa carrière. © AFP / Dominick Reuterr

L'acteur américain Bruce Willis, 67 ans, qui a incarné pendant des années le héros de la saga "Die Hard", doit mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage lié à son aphasie a expliqué son entourage mercredi. "La maladie l'avait déjà touché ces dernières années et on ne le savait pas", rappelle Frédérick Sigrist, producteur de l'émission "Blockbusters" sur France Inter. "Derrière des nanars, il y avait juste un homme qui n'était plus capable de faire son métier comme il le voulait", estime-t-il.

"On a ergoté sur la qualité de ses films, sur le fait que sa carrière prenait du plomb dans l'aile. Ces films lui permettaient de gagner beaucoup d'argent pour peu de jours de tournage, avec peu de séquences d'action, une oreillette où on pouvait lui transmettre le texte. Ce n'était pas par paresse, c'est juste qu'il se savait malade."

"Il a introduit une forme de normalité dans les films d'action"

"Bruce Willis n'a jamais été quelqu'un d'invulnérable, il pouvait être blessé, souffrir, encaisser, ce qui a amené une forme de fragilité et qui a ouvert la porte à plein d'autres acteurs. Il a vraiment introduit une forme de normalité dans les films d'action", note Frederic Sigrist.

"Il a commencé dans une série télévisée, 'Clair de lune', dans les années 80. Dès 'Piège de cristal', il y a cette idée d'un individu dépassé par les événements, mais qui a toujours la petite phrase, la punchline qui va faire sourire et qui a tout de suite séduit le monde entier. Il avait une palette d'acteur très large", ajoute-t-il à propos de l'acteur de 67 ans.