Catherine Meurisse, dessinatrice et illustratrice, pour la sortie de La jeune femme et la mer est l'invitée du 6h20

"La jeune femme et la mer" est un récit autour de vos voyages au Japon et du rapport d'un artiste au dessin et à la nature. Pour Catherine Meurisse, qui signe ce nouveau livre, c'est à la fois un conte, une exploration, une expérience, un parcours esthétique : "Je continue de me poser beaucoup de questions dans la vie et je mets ces questions dans mes bandes dessinées. C'est très pratique. C'est un conte philosophique parce que mon héroïne, qui me ressemble et qui est un peu le personnage qu'il y avait déjà dans 'La légèreté' et 'Les grands espaces', s'interroge sur son rapport à la nature et son rapport à l'art. Et c'est un conte philosophique et humoristique parce que le merveilleux s'invite assez rapidement. C'est une sorte d'Alice qui traverse le miroir et qui ne va pas poursuivre un lapin blanc, mais plutôt un tanuki, qui est un animal mythologique bien connu au Japon. Comment peindre la nature ? C'est la question que se pose cette jeune dessinatrice et elle rencontre un peintre japonais qui veut peindre une femme. Et chemin faisant, ils vont s'interroger aussi sur sur l'incarnation de la nature et notre façon de voir la nature non plus comme un objet, mais d'entrer en relation avec elle."

Dessiner le Japon

Cette dernière œuvre n'aurait pu voir le jour sans un voyage de l'autrice au Japon. Elle raconte : "Je suis allé au Japon en me disant que j'allais changer ma banque d'images. Je suis trop française, trop occidentale. Mes albums précédents parlaient du Poitou, parlaient de la France, un peu d'Italie, bien sûr, je suis allée en quête de beauté à Rome. En allant au Japon, je voulais voir plus grand, autre chose, et j'ai été dépassée par les paysages. J'ai eu quelques surprises. J'ai eu un moment proustien où j'ai retrouvé un peu de mon Poitou comme ça au cours de ce voyage."

"On dessine le Japon, en sachant qu'on n'y comprendra pas grand chose. En tout cas, c'est mon cas. Et on dessine aussi, très concrètement, en travaillant d'après des photos prises là-bas. J'ai pris beaucoup de photos il y a trois ans, sans savoir quel livre j'allais faire, mais j'avais l'intuition. Il fallait que je prenne en photo tel petit chemin, tel ou tel arbre, etc. J'ai beaucoup visité la campagne vers les zones rurales. Et j'ai travaillé aussi d'après des estampes puisque, évidemment, ce fameux monde flottant est abordé dans la bande dessinée."