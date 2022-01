Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, est l'invité du 5/7 de France Inter ce lundi, alors que l'Assemblée nationale va débattre du pass vaccinal.

Sébastien Chenu est porte-parole du Rassemblement national © AFP / VALENTINE CHAPUIS

"Sans surprise, comme nous avions voté contre le pass sanitaire, nous allons voter contre le pass vaccinal" ce lundi à l'Assemblée : le député RN Sébastien Chenu, invité de France Inter ce lundi matin, réaffirme que son groupe parlementaire restera opposé à l'idée de ce nouveau pass. "Nous allons également proposer un certain nombre d'amendements pour faire évoluer un texte qui sera, au bout du compte, adopté par la majorité", dit-il, en tentant d'obtenir la gratuité des tests ou la suppression des contrôles d'identité.

"Ce gouvernement s'est trompé de stratégie, il nous a montré que son action était inefficace. Sa stratégie était perdante parce qu'elle n'a utilisé que la stratégie vaccinale comme réponse, or ce n'est pas la seule possible", dit-il. "Nous considérons que le vaccin est une réponse individuelle mais pas une réponse collective, puisque vous pouvez être contaminé et transmettre le Covid. Son intérêt c'est d'empêcher les cas graves", concède-t-il.

Mais le député RN déplore que le gouvernement "ait refusé d'autres pistes, comme le ciblage des Français les plus fragiles, ou les tests et autotests gratuits", ainsi que de "mettre l'hôpital public au centre des préoccupations non seulement de la crise sanitaire mais aussi des politiques de santé publique de notre pays".

"On a un gouvernement qui est en train de reculer sur le fait que sa stratégie n'est pas la bonne, et qu'il faut vivre avec le virus", selon Sébastien Chenu. "Il a beaucoup menti, notamment sur les masques, beaucoup infantilisé les Français". "Changer les règles d'isolement, nous l'avions proposé, nous avions proposé qu'il fallait vivre avec le virus, comme le fait de permettre aux soignants sans symptômes de venir travailler. Or le gouvernement entame un virage à ce niveau-là".

"Ce que nous avions préconisé depuis un certain temps, accepter de vivre avec le virus, c'est ce que font beaucoup d'autres pays, et le gouvernement est en train de timidement en prendre conscience".

La semaine prochaine, Marine Le Pen tiendra une convention présidentielle à Reims. "Pour l'instant, nous respectons ce que demande le Conseil Constitutionnel, c'est-à-dire de faire vivre la démocratie. Nous n'allons pas nous faire voler l'élection présidentielle. Nous allons nous réunir aujourd'hui pour voir si nous devons faire évoluer le dispositif des réunions publiques", et le parti décidera s'il adopte une jauge. "Je ne donne pas de leçon aux autres, je dis simplement qu'en période présidentielle, on doit pouvoir débattre, informer les Français. Le Conseil constitutionnel permet qu'il y ait des réunions publiques, nous nous y tenons, nous verrons si techniquement on peut faire en sorte que les choses se passent le mieux possible", dit-il toutefois, concédant que le masque sera obligatoire, mais pas le pass sanitaire.