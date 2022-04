Les agriculteurs affrontent à nouveau un épisode de gel : Serge Zaka docteur en agro-climatologie pour l'entreprise ITK, entreprise d'agri-intelligence et d'agriculture connectée, est invité du 6h20

Les agriculteurs ont dû faire face à un nouvel épisode de gel © AFP / JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Il y un an, plusieurs nuits de gel dévastaient des centaines d'hectares de vignes et d'arbres fruitiers. Après une série de nuits froides, particulièrement celle de dimanche à lundi, la crainte revient. "Cela fait quatre jours qu'il gèle en France, les deux premiers jours on a eu un ciel humide et nuageux, mais cette nuit on a eu un gel radiatif, extrêmement bas, avec des températures passées sous les -4°C voire -6°C", confirme Serge Zaka, docteur en agro-climatologie pour l'entreprise ITK, entreprise d'agri-intelligence, d'agriculture connectée et de développement de modèles ​permettant de connaitre l'impact des évènements climatiques sur le rendement.

Des parcelles déjà perdues pour cette année

Quelles conséquences pour les vignobles ? "A ce niveau de température, c'est une brûlure totale du bourgeon qui peut laisser craindre des dégâts très importants pour les cépages les plus précoces", dont les bourgeons sont déjà ouverts. "Il n'y a pas que la viticulture qui souffre, il y aussi l'arboriculture", note le spécialiste, qui précise que des parcelles, en Dordogne ou dans le Limousin, ont d'ores et déjà perdu leur récolte de cette année. "Tout ce qui est pêches, abricots, cerises, prunes, mirabelles ou kiwis" sont les récoltes les plus menacées, et "une seule nuit de gel, à -4°C ou -5°C peut suffire à détruire toute une récolte", rappelle-t-il.

En revanche, pour les vignes, les cépages sont globalement moins avancés que lors des épisodes de gel de 2021, ce qui pourrait sauver certaines récoltes. Et "la vallée du Rhône est pour l'instant protégée par le vent, et c'est une région très productive en arboriculture, donc on croise les doigts pour la nuit suivante".

Des plantes plus développées à cause des températures de mars

Les gelées en avril sont-elles un phénomène nouveau ? "Pas du tout, on a déjà eu des gelées plus basses, il faut retenir que le problème n'est ni le froid ni la neige, c'est ce qu'il s'est passé en février et mars, avec jusqu'à 20 ou 25°C en mars. Cela a avancé le développement des plantes. Et lorsqu'il y a du gel qui arrive en avril, les plantes sont déjà beaucoup plus développées", explique-t-il.

Quelles sont les solutions envisageables ? A court terme, c'est surtout de la protection qu'il faut mettre en place, mais selon Serge Zaka, "il va falloir que l'agriculture s'adapte au changement climatique, il va falloir trouver des cépages qui soient plus tardifs", tout en précisant que "ce n'est pas si simple, sur certains AOC on ne peut pas planter tout ou n'importe quoi" et que "lorsqu'on plante un arbre ou une vigne il y a une exploitation qui peut durer vingt ou trente ans, donc il faut voir à un horizon 20-30 ans".

"Il n'y a pas de solution magique, il faut faire au cas par cas, région par région"

Selon Serge Zaka, le gel est plus difficile à gérer que la sécheresse. "Il existe très peu de moyens de lutter contre le gel, et il n'existe aucune variété résistante au gel, il y a des dégâts quel que soit le cépage. Par contre on peut jouer sur des cépages aux bourgeons plus tardifs", précise-t-il.

"Les agriculteurs ont déjà mis en place de nouveaux essais" pour faire face à ces questions, mais "le changement climatique est tellement rapide qu'on est constamment en retard", estime Serge Zaka. "La seule façon de lutter contre le changement climatique c'est d'adopter un comportement de sobriété, et ça c'est pour toute la société, pas seulement pour les agriculteurs", conclut-il.