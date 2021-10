Anne Béguin, pédiatre libérale à Lyon et membre de l’AFPA, association française de pédiatrie ambulatoire, est l'invitée de 6h20.

Le retour des virus de saison chez les enfants © AFP / Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance

La fin du masque dans les écoles, était-ce le bon moment pour l'annoncer ? "C'est toujours le bon moment pour les enfants parce que c'est très compliqué d'avoir le masque", explique la pédiatre. "C'est vrai qu'on va avoir une augmentation de la dissémination de tous les virus, pas seulement la Covid. Mais il ne faut pas prendre le problème sous cet angle-là."

"À l'école, les enfants sont grands : notre difficulté au niveau des virus, c'est beaucoup les petits", précise Anne Béguin. "Il faut une protection à la maison, dans l'entourage, et à la maison les frères et sœurs peuvent ramener ces virus : aux parents de protéger les nouveaux nés et les bébés en les isolant un peu."

Les virus de saison, eux, sont arrivés entretemps : "Ça y est, ça a bien commencé. Il est évident que les règles mises en place ont protégé très largement : ça a montré que lorsqu'on met un masque et qu'on se vaccine, il n'y a pas de grippe sur le territoire. Ce sont des choses à retenir, les effets bénéfiques du Covid parce qu'on en tire des leçons immunitaires sur la dissémination."