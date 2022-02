L'élimination des poussins mâles à la naissance dans la filière des poules pondeuses est interdite par le gouvernement. Etienne Gangneron, vice-président de la FNSEA est l'invité de 6h20

Etienne Gangneron, le 31 mai 2013. © AFP / Thomas Padilla

C’est une petite révolution dans les poulaillers. La France interdit l’abattage des poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses. Un décret est paru dimanche au Journal Officiel. Ce n’est pas rien comme décision car la France est le premier pays producteur d’œufs en Europe.

Cette mesure, réclamée notamment par les associations de défense des animaux, était attendue depuis plusieurs années en France, premier producteur d'œufs en Europe. On estime qu'environ 300 millions de "frères" de poules sont tués chaque année dans l'Union européenne, dont "30 à 40 millions en France" selon la FNSEA, car incapables de pondre les œufs qui finiront dans nos assiettes. "On comprend qu’il y a une demande sociétale sur pratiquement tous les sujets de bien-être animal" explique Etienne Gangneron, vice-président de la FNSEA chargé de l’agriculture biologique, éleveur et agriculteur bio dans le Cher. Le surcoût pourrait être de 2 à 4 centimes pour six oeufs.

"Il faut que le consommateur accepte cette demande sociétale" et donc une hausse des coûts. "Il faut que les distributeurs jouent le jeu. Il ne faut pas que cette évolution ne soit payée par les éleveurs." Selon le décret paru au Journal officiel, les couvoirs devront justifier pendant l'année qu'ils ont bien commandé des machines d'ovosexage et engagé les travaux pour les installer. Ces matériels "permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation" sur 21 doivent fonctionner "au plus tard le 31 décembre 2022".