Guerre en Ukraine, Odessa menacée : André Filler professeur à l'institut français de géopolitique Université Paris 8, spécialiste des espaces post-soviétiques est l'invité de 6h20

La gare d'Odessa, par laquelle des milliers d'habitants tentent de fuir © AFP / Yurii Zozulia / NurPhoto

Dix jours après le début de l'attaque russe en Ukraine, la ville d'Odessa est menacée. Les habitants de ce grand port du pays, situé sur la mer noire, se barricadent ou tentent de fuir. "Pour le moment, la ville est relativement épargnée, mais toute la partie méridionale de l'Ukraine est en passe d'être prise, certes avec beaucoup de combats, par l'armée russe", explique André Filler, professeur à l'Institut français de géopolitique et spécialiste des espaces post-soviétiques. "Et Odessa est la dernière ville stratégique totalement exempte d'invasion"

"C'est une ville facilement prenable si l'armée russe part depuis la mer noire : les Ukrainiens n'ont pas énormément de ressources quant à un éventuel combat maritime", analyse André Filler, qui explique que les forces maritimes ukrainiennes sont totalement asymétriques par rapport à celles de la Russie. "Après, il y a la résistance de la ville elle-même, qui peut, sinon briser, au moins retarder cette invasion, comme on l'observe dans d'autres grandes villes", nuance le professeur. Mais dans cette ville, une attaque conjointe par les airs, la terre et l'eau est possible : "Ce sont les trois éléments que la Russie cherche à dominer au douzième jour du conflit".

Y a-t-il des endroits pour se protéger d'éventuels bombardements, comme à Kiev ? "Je ne pense pas qu'il y ait des endroits idoines, après, il y aura des refuges improvisés. Mais, vous savez, Odessa n'a pas été bombardée depuis la seconde guerre mondiale : Kiev a eu la chance d'avoir un système de métro suffisamment profond pour protéger la population, Odessa pas du tout", déplore André Filler, qui pointe le risque d'un nombre très important de victimes civiles en cas de bombardements.

Les enjeux autour d'Odessa sont économiques et stratégiques. Si la ville tombe, "ce sera très grave pour l'Ukraine à court terme, car cela permettra à la Russie d'avoir tout le croissant qui encercle son territoire, des régions sécessionistes ukrainiennes jusqu'à la Transnistrie en Moldavie". Mais l'histoire de la ville est particulière, car Odessa est à moitié russe et russophone, l'esprit de cosmopolitisme y est très poussé : "On assisterait à un combat des russes contre les russes". Selon André Fuller, l'enjeu est aussi hautement symbolique avec la prise d'Odessa. "Mais retenir Odessa, après, dans le giron de l'occupation, sera également extrêmement compliqué". Et ce malgré le fait que la ville soit peuplée de nombreuses personnes d'origine russe :

"Aujourd'hui, la nation ukrainienne ne passe plus par le sang ni par la langue, elle passe par une conscience d'appartenance que cette guerre n'a fait que renforcer"

Et contrairement aux objectifs de Vladimir Poutine, "au lieu de diviser la nation ukrainienne, il a solidifié, réuni, consolidé en dix jours de manière inédite cette nation".