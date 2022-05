Défilé russe du 9 mai : Cécile Vaissié, professeure d’études russes et soviétiques à l’Université Rennes 2, est l'invitée du 5/7.

Célébrations du 9 mai 1945 en Russie ce lundi © AFP / Tom Grimbert / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Aujourd'hui, 9 mai, c'est un jour de célébration en Russie, celui de la victoire sur l'Allemagne nazie de 1945. A Moscou il y aura comme chaque année une parade militaire, dix mille soldats vont défiler sur la place Rouge avec du matériel militaire, des avions, des hélicoptères.

Un 9 mai transformé

Mais, conséquence de la guerre en Ukraine, cette commémoration revêt un caractère particulier. "Il y a eu une transformation qui s'est passée sous Poutine. Pendant très longtemps, je dirais jusqu'à au moins 2005-2010, cette journée du 9 mai était avant tout une journée de deuil. Et ça, tous les ex-Soviétiques qui l'ont connu vous le raconterons, c'était une journée de deuil, c'était une journée où on pleurait ses morts. C'était une journée où on commémorait à la fois en famille et par exemple, dans les parcs, dans des espaces publics où des anciens combattants se réunissaient pour raconter leur histoire", raconte Cécile Vaissié, professeure d’études russes et soviétiques à l’Université Rennes 2.

"Et petit à petit, Poutine a transformé cette journée où on pleurait, où on discutait, où on débattait, on se racontait les choses tout en pleurant. Il l'a transformé en une espèce de fête revancharde. Le mot d'ordre c'était 'nous pouvons le refaire', et on voit qu'ils le refont aujourd'hui."

Deux Russie

Pour Cécile Vaissié, "il y a une sorte de rupture maintenant dans la société russe, qui est très, très visible". Une population divisée en deux : "Vous avez une partie de la population qui adhère à cette espèce de presque 'fête à Neu-Neu qu'est devenu ce 9 mai, où on voit par exemple les petits enfants qui sont habillés comme des militaires qui ont des vareuses kaki, qui chantent des chansons militaires. Et on a cette militarisation de la société qui est entre la kermesse et la prise de contrôle gérée par l'armée d'une partie de la société."

"Et puis, on voit aussi toute une partie de la société, qui est beaucoup plus réduite, mais qui actuellement est complètement déchirée en disant et en écrivant sur les réseaux sociaux -alors que pour eux, c'est dangereux- qu'ils ne peuvent pas fêter cette fin de la seconde Guerre mondiale alors que leurs tanks sont chez leurs voisins, l'Ukraine qui, pour lutter contre les nazis, entre 40 et 45, était bien évidemment dans les troupes soviétiques du même côté que les Russes. Donc c'est un déchirement."