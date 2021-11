Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapés : Jean-François Dufresne, fondateur de l'association Vivre et travailler autrement est l'invité de 6h20

Jean-François Dufresne, fondateur de l'association "Vivre et travailler autrement". © Radio France / France Inter

Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation sur le handicap ce lundi pour lutter contre les préjugés et les discriminations. C'est aussi le but de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Une cause qui touche directement Jean-François Dufresne, ancien directeur général du groupe agroalimentaire Andros, dont le temps est surtout occupé aujourd’hui par son association "Vivre et travailler autrement", qui se consacre aux adultes autistes.

Son propre fils, autiste, travaille à l'usine sur une chaîne de production. "C'est un bon ouvrier, il est très heureux. Le travail est une thérapie pour beaucoup de personnes atteintes de troubles invisibles", estime-t-il.

"Il est très difficile de mesurer le taux de chômage des autistes mais, si on l'estime, on l'estime entre 80 et 95 %", regrette-t-il. "Moi, on m'a dit que mon fils ne travaillerait jamais. Les institutions, les maisons départementales du handicap, la médecine persuadée ce que ce n'est pas possible, la médecine du travail dans l'entreprise." Chez Andros, "on les a pris en CDI à mi-temps et l'après-midi on leur apprend la vie, dans une sorte d'école de l'autonomie".

Embaucher des personnes autistes "n'a de sens que si l'entreprise à quelque chose y gagner". "Parce que sinon, ça ne se développera pas. Donc l'entreprise à tout à y gagner. Ce sont d'excellents travailleurs, toujours à l'heure, heureux de venir, ils ont des qualités que d'autres travailleurs n'ont pas, sont d'une précision très importante, et c'est une opération de RSE [Responsabilité sociétale des entreprises] très positive."

Selon Jean-François Dufresne, "il faut savoir les employer au bon endroit et les accompagner". Andros dispose de deux personnes physiques pour onze autistes. "Il y a une très forte incitation pour que les entreprises emploient 6% de personnes handicapées. Si elles n'en trouvent pas ou si elles ne trouvent pas de moyen de les employer de façon efficace, les entreprises préfèrent payer des taxes", dit-il, satisfait que son dispositif ait été dupliqué "une dizaine de fois".