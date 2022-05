Polémique autour de Gaston Lagaffe. Le personnage fait l'objet d'une audience au tribunal de Bruxelles, entre la fille de Franquin et l'éditeur Dupuis : Jean-Christophe Ogier, chroniqueur BD à Franceinfo est l'invité de 6h20.

Gaston Lagaffe, ici dans une exposition à Bruxelles © AFP / JACQUES COLLET

Ce lundi a lieu une audience au tribunal de Bruxelles, opposant l'éditeur Dupuis, qui veut éditer un nouvel album des aventures de Gaston Lagaffe, et la fille de l'auteur Franquin, qui s'y oppose. Vieille vacherie, histoire d'argent, question de droits ? "C'est tout ça à la fois, et même un peu plus", explique Jean-Christophe Ogier, chroniqueur BD à Franceinfo.

"Cette reprise pose problème parce qu'il est avéré, même si ça n'a jamais été écrit par Franquin, que celui-ci avait dit que de tous ses personnages, il y en a un qu'il ne voulait pas voir repris après sa mort, c'était Gaston Lagaffe", explique le chroniqueur. "Mais la maison Dupuis avait racheté les droits de tous les personnages de Franquin : les droits d'exploitation, pour rééditer des albums, des produits dérivés. L'idée de reprendre n'avait jamais été émise, mais il y a cinq ans, à l'occasion d'un hommage à Franquin, Dupuis a été fasciné par le dessin d'un canadien nommé Delaf, connu en France pour avoir dessiné la série Les Nombrils" : c'est cet hommage qui a donné envie à l'éditeur de relancer la série Gaston Lagaffe.

Droit moral et droit d'exploitation

Le paradoxe, c'est que Franquin, qui ne voulait pas qu'on reprenne son personnage, en a tout de même vendu les droits : "A l'époque, il n'imaginait peut-être pas que 25 ans après sa mort, on penserait à relancer Gaston Lagaffe", explique Jean-Christophe Ogier. D'un côté, la fille de Franquin, Isabelle, avance le droit moral, de l'autre la maison Dupuis s'appuie sur le droit d'exploitation, "et ces deux droits existent, c'est pour ça qu'il y a un conflit".

L'audience de ce lundi est un procès en référé "pour bloquer la pré-publication de planches, qui a été lancée après le festival d'Angoulême du mois de mars : on a vu une planche dans Spirou", selon Jean-Christophe Ogier. "Vu comme un "A la manière de", ce n'est pas mal du tout. Mais Gaston, c'est un peu plus que ça : c'est un personnage ancré dans un moment de la société franco-belge, ce n'est plus tout à fait l'époque qui veut ça". Par ailleurs, Delaf a mis en place une immense base de données de dessins de Franquin à utiliser comme modèles, et cela aussi fait polémique.

Le sujet divise les auteurs et autrices de BD

Comment la nouvelle est-elle prise dans le monde de la BD ? "Un certain nombre d'auteurs, comme François Bouc, comme Geluck, qui ont commencé une lettre ouverte pour appeler à ne pas toucher à Gaston Lagaffe. D'autres disent que les personnages doivent vivre, sinon ils meurent", explique le chroniqueur. "Gaston Lagaffe est entre très connu mais il est de moins en moins connu. C'est encore une marque tellement forte que les éditions Dupuis envisagent un tirage d'un million d'exemplaires en octobre – pourquoi au mois d'octobre, parce que cette année il n'y a pas d'Astérix".

Y a-t-il d'autres cas de reprises ? "Il y a plusieurs cas de figure : il y a les auteurs qui veulent la reprise et ceux qui ne la veulent pas. Hugo Pratt à sa mort avait fait le souhait que Corto Maltese lui survive. Et il y a des auteurs comme Hergé qui disent "Tintin c'est moi, pas de Tintin après moi"."