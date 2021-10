Où les Français vont-ils partir en vacances pour les vacances de la Toussaint? Didier Arino, directeur général de Protourisme est l'invité du 6h20

La Tour Eiffel, haut lieu du tourisme français, illuminée le 1er octobre 2021 © AFP / Vincent Isore/IP

"Ces vacances de la Toussaint ne seront pas comme l'an passé ou comme il y a deux ans", prévoit Didier Arino. "Néanmoins on retrouve peu à peu une situation quasi normale, avec des Français qui partent de façon importante, même si ce n'est pas la majorité. Rappelons qu'à cette période de l'année, ce sont 12 à 14 millions de nos concitoyens qui partent en vacances, très loin de ceux qui partent en été. En revanche, on a une reprise importante, sachant que ces vacances étaient devenues de plus en plus conséquentes pour les opérateurs du tourisme, et notamment les agences de voyage."

"Cette situation a été fortement impactée par le Covid. Mais on a aujourd'hui des réservations qui s'accélèrent, avec environ 40 % de ce qu'était le flux avant le Covid."

"Pour la plupart de nos concitoyens, ce seront des vacances franco-françaises, avec une augmentation importante des réservations", explique le directeur général de Protourisme. "Les opérateurs ont retrouvé à peu près la moitié des réservations avant Covid, mais ils comptent sur les réservations de dernière minute pour faire le plein."

Les grandes villes attirent plus de touristes

Il note ainsi une forte reprise du tourisme urbain : "On a repris 80 % des taux d'occupation habituels à cette période dans les grandes métropoles, ça fonctionne très bien pour Paris, Bordeaux, Lyon, via le tourisme d'affaires. Vient s'additionner un tourisme de villégiature, avec aussi une reprise des clientèles étrangères."

"On a refait la moitié du chemin perdu", conclut Didier Arino. "Mais dans un secteur qui a été fortement impacté : rappelons que la perte pour le secteur du tourisme, c'est plus de 100 milliards d'euros depuis le début de la crise."