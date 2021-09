Contrat de sous-marin rompu entre la France et l'Australie : Anne Genetet, députée des français établis hors de France (11ème circonscription, Europe orientale, Asie et Océanie) est l'invitée du 6h20

Anne Genetet, députée LREM, le 16 mars 2021 à l'Assemblée nationale © AFP / Xose Bouzas / Hans Lucas

Pour la députée, la décision australienne est incompréhensible, surtout au vu de l'attitude du pays jusqu'ici. "Si je me réfère au communiqué conjoint de la réunion du 30 août entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux côtés, Australie/France, ils soulignaient encore l'importance du programme des sous-marins. S'il y avait eu la moindre ombre dans ce contrat, jamais il n'y aurait eu un tel communiqué ! Donc on peut dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Ça ne veut pas dire que le contrat filait des jours heureux sans la moindre difficulté : comme tout contrat, il y a des hauts et des bas, des moments plus difficiles, mais il suivait son cours."

"Je suis allée en Australie en janvier 2020, j'ai rencontré différents interlocuteurs australiens : il y avait une petite musique chez certains parlementaires australiens qui trouvaient que ce contrat n'était pas forcément le plus adapté, coûtait cher", reconnaît Anne Genetet. "Mais nous savions gérer et voir avec eux. Et puis il ne faut pas oublier la véritable francophilie des Australiens. Quand vous allez en Australie en tant que Français, vous êtes extrêmement bien accueilli. Mais j'avais aussi eu avec un autre parlementaire de la majorité un entretien d'une violence inouïe sur ce contrat, en janvier dernier, où il me disait qu'il ferait tout ce qu'il faut pour casser ce contrat. J'étais assez surprise par sa position, qui contrastait avec l'accueil chaleureux des Australiens."

"Il y avait un vraie relation de confiance entre la France et l'Australie, vraiment très profonde. Je n'ai aucun doute là-dessus", rappelle-t-elle. "Mais on voit bien que les Australiens ont œuvré seuls de leur côté. C'est une décision politique à très haut niveau, ce n'est pas du tout dans la ligne stratégique habituellement choisie par les Australiens. Le Premier ministre australien et son ministre de la Défense et de l'Industrie nous ont trahis."