Une campagne d'affichage vient d'être lancée dans les villes où l’accès aux soins visuels est aujourd’hui​ difficile. Didier Cohen, vice-président du Rassemblement des opticiens de France, est l'invité de 6h20.

Présentoir avec des paires de lunettes pour la vue. Photo prise chez un opticien, à Nancy, en 2018. © AFP / Alexandre MARCHI

À compter de ce lundi, une campagne d'affichage est lancée par le Rassemblement des opticiens de France. Elle vise les villes où l'accès aux soins visuels est difficile : "Les affiches reprennent les thèmes sortis d'un sondage que nous avons commandé : la constatation d'un allongement des délais, la non-connaissance de la possibilité de renouveler ses lunettes chez l'opticien", note Didier Cohen, vice-président de l'organisation.

Certaines zones sont très mal dotées, "il y a un problème évident de répartition", avec des déserts médicaux en termes d'ophtalmologie. "Il y a un peu plus de 5 000 ophtalmologistes et 13 000 opticiens. Au niveau des opticiens, il y en a partout. C'est pour cela que l'on se propose d'aider à faciliter l'accès aux soins visuels", ajoute Didier Cohen.

"Les ordonnances peuvent être réutilisées pendant trois à cinq ans"

Selon l'étude OpinionWay commandée par le Rassemblement des opticiens de France, il faut en moyenne six mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, et "30% des sondés se sont vus au moins une fois refuser un rendez-vous". Une situation qui était déjà compliquée avant la pandémie et qui s'est aggravée avec le Covid. En face, les ophtalmologistes affirment que les délais se sont resserrés : "Le but, c'est de permettre l'accès aux soins, ce n'est pas de débattre des chiffres, l'important c'est le ressenti des gens".

"J'ai vu un patient il y a quatre jours, il est venu choisir sa monture, et il m'a dit qu'il n'avait son rendez-vous que dans cinq mois".

"Les ordonnances peuvent être utilisées pendant trois ou cinq ans", rappelle Daniel Cohen, qui explique qu'on peut venir chez l'opticien sans repasser par l'ophtalmo, si l'ordonnance est toujours en cours de validité. "C'est quelque chose qui existe déjà, et qui n'est pas connu, on ne peut pas communiquer là-dessus, règlementairement parlant", déplore-t-il. "Il n'y a qu'un taux d'utilisation de 20%, ce qui est très faible", dit-il. Il propose également que soient permises, dans les déserts médicaux, des consultations à distance, par téléconsultation, avec un ophtalmologiste. "On voit bien, depuis la crise sanitaire, que la téléconsultation est devenue un mode d'exercice de la médecine parfaitement accepté", dit-il, précisant "qu'aujourd'hui, il y a des machines qui permettent des examens à distance".

Les opticiens vont désormais, par ailleurs, pouvoir dépister le Covid. "D'ici une semaine, cela devrait devenir possible", selon Didier Cohen.