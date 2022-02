Guerre en Ukraine : Pierre Servent, spécialiste des questions de défense Auteur de « Cinquante nuances de guerre » aux éditions Robert Laffont est l'invité de 6h20

L'expert en stratégie militaire, Pierre Servent à Nancy, en septembre 2019. © Maxppp / Alexandre Marchi

"Dans le passé, Vladimir Poutine a montré qu’il est désinhibé par rapport à la menace de l’arme nucléaire, après l’annexion de la Crimée" affirme Pierre Servent, spécialiste des questions de Défense. "Il avait clairement dit que si on s’était opposé à lui lors de cette invasion, il était prêt à recourir à l’arme nucléaire." La Russie a envahi l’Ukraine, et les troupes se rapprochent de la Capitale. Face aux sanctions internationales, le président russe a annoncé mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. Le président russe a ordonné "au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision

"Il y a plusieurs buts estimés par Vladimir Poutine. Les opérations militaires ne se déroulent pas parfaitement de son point de vue. On sait quand une guerre commence mais on ne sait pas quand elle termine. Ça patine sur plusieurs points. Cela fait parti de la menace, de la pression psychologique, de l’arme de la terreur."

Pïerre Servent rappelle aussi "l’évolution majeure de la position allemande", qui a décidé d’envoyer des armes à l’Ukraine. "Il est possible que cette menace du nucléaire soit faite pour intimider des allemands."

Il y a plus de "6000 têtes nucléaire du côté russe, 5000 têtes du côté américain" estime Pierre Servent, "et environ 300, 350 pour la France et la Grande-Bretagne". "Les Russes ont beaucoup d’armes tactiques, des petites armes nucléaires."